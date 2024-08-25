فن ومشاهير

أحدث ظهور لـ آيتن عامر من أمام البحر.. والجمهور: "قمر الكون" (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة آيتن عامر، الأنظار في أحدث ظهور لها مؤخرًا، أثناء قضائها عطلة إجازة الصيف في مراسي الساحل الشمالي.

ونشرت "آيتن عامر"، مجموعة صور لها، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل "فيسبوك"، مرتدية ملابس تناسب أجواء البحر.

وتفاعل رواد "انستجرام"، مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "وردتي الوردية"، "يا روحي انتي فراشة"، "قمر ياروحي ماشاء الله"، "قمر الكون"، "احلى بنوتة"، "مفيش جمال كده اصلا".

يذكر أن الفنانة أيتن عامر طرحت أيضا أغنية مثيرة للجدل مع أغنية إفراج، من كلمات أحمد علاء الدين، وتلحين نورهان البغدادي، وتم طرحهما على جميع المنصات الغنائية منذ أيام قليلة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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