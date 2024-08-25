رامي جمال: "رامي صبري من أقرب الناس لـ قلبي ويهمه نجاحي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف المطرب رامي جمال على علاقة الصداقة التي تجمعه بالمطرب رامي صبري، والمنتج محمد زكي.

ونشر رامي جمال صورة تجمعه بأصدقائه رامي صبري ومحمد زكي، عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام"، وعلق: "رامي صبري فنان لا خلاف على حلاوة صوته وفنه، والحقيقة إنه بقي من أقرب الناس لـ قلبي، دايما بحس إنه في ضهري ويهمه نجاحي".

وأضاف: "شكرًا يا أبو الروم، والعسل أبو دم خفيف والمنتج الشاطر الناجح محمد زكي".

وكان المطرب رامي جمال أحياء حفلًا غنائيًا أمس السبت، ضمن سلسلة حفلات مهرجان العلمين الجديدة.

آخر أعمال المطرب رامي جمال أغنية حالته صعبة التي طرحها عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة.

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