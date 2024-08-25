بعد إشادته بـ "إكس مراتي".. هشام ماجد يوجه رسالة إلى المخرج يسري نصر الله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

وجه الفنان هشام ماجد رسالة شكر إلى المخرج يسري نصر الله، بعد إشادته بفيلم "إكس مراتي".

ونشر "ماجد"، ستوري لإشادة يسري نصر الله بفيلم "إكس مراتي"، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، وكتب "شكرًا أستاذنا المخرج الكبير يسري نصر الله".

إكس مراتي تأليف أحمد عبدالوهاب، كريم سامي كيمز، إخراج معتز التوني، بطولة محمد ممدوح، هشام ماجد، أمينة خليل، خالد كمال، علي صبحي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

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