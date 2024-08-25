بداية ظهوره وسؤال أنغام عن هويته.. 10 معلومات عن توو ليت



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

مشاركة مؤدي أغاني الراب توو ليت مع فريق كايروكي، في الحفل الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان العلمين، جددت السؤال عن هوية الفنان صاحب القناع.

توو ليت الذي تصدر قوائم الأكثر استماعا، في منصات بيلبورد، أنغامي، وموقع يوتيوب، ظهر في الحفل، وقدم باقة من أغانيه دون الكشف عن هويته.

من هو ؟

بدأ ظهور اسم مؤدي أغاني الراب في مارس 2024

طرح توو ليت، ألبومه الأول تحت عنوان "طيش شباب"

ضم الألبوم 10 أغاني منها: لما بتجنن، فاصل، وطيش شباب، عفوي، مع بعض، مش بينا، ليه ده حصل، وعمال أعيد، ليالينا

تعد "ليالينا"، أكثر أغاني الألبوم نجاحا، إذ حققت ما يزيد عن الـ 3 مليون و 200 ألف مشاهدة

يتولى توو ليت، كتابة ووضع موسيقى كافة أغانيه

شهرة توو ليت تضاعفت عقب طرحه في أغسطس الماضي، ألبومه "كوكتيل أغاني"

ضم الألبوم 8 أغاني، منها: بقيت وحيد، عينيكي لون السما بالليل، لسه بريء، ما تيجي أعدي عليكي، وليه بنخبي ومش بنقول، حبيبي ليه.

قدم توو ليت أغانيه على إيقاعات موسيقى البوب، والهيب هوب

في فيديو كليب أغنية "حبيبي ليه"، ظهر توو ليت في أغلب مشاهده على طريقة ظهور النجم عمرو دياب، في فيلم "آيس كريم في جليم".

حقق كليب "حبيبي ليه" ما يزيد عن الـ 6 مليون مشاهدة، عبر قناة توو ليت في موقع يوتيوب، وتصدرت أغاني الألبوم، قوائم المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا

شهدت الفترة الماضية، محاولات للسيطرة على حساب تووليت في موقع "انستجرام"، لكشف هوية المغني صاحب القناع

تعددت التكهنات حول هوية توو ليت، وترددت أسماء عديدة، من بينها عبد الله نجل النجم عمرو دياب، الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، والفنان حسن أبو الروس، ومن نجوم الراب خفاجى، ومهاب، وغيرهم

تووليت، الذي دخل في منافسة قوية مع المطربة انغام على صدارة قائمة المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا، نشر عبر حسابه في موقع "انستجرام"، صورة من تقرير مجلة "بيلبورد" ، جاء بعنوان "المنافسة تحتدم في قوائم بيلبورد تووليت وأنغام يشعلان المشهد الموسيقي"، وكتب: "مش يلا بينا ولا ايه".

ومن جانبها ردت المطربة أنغام بابتسامة، وكتبت في تعليقها على صفحة "توو ليت"، عنوان أغنيتها "هو إنت مين".

تووليت رد على سؤال أنغام، وكتب في ستوري عبر حسابه على "انستجرام": "لو عايزة تعرفي أنا مين نتقابل في الاستوديو".



ونجح المغني "تووليت" في تصدر العديد من قوائم الاستماع الموسيقية بأشهر المنصات منها "سبوتيفاي" وظل متربعا على عرش الأكثر استماعًا لأيام وذلك نظرًا لتقديم أغانيه بطريقة النوستالجيا والحنين إلى الماضي وهو ما كان له تاثيرًا كبيرًا على المستمعين واستعادة العديد من الذكريات.

ليالينا توو ليت



حبيبي ليه توو ليت

