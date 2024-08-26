"دي بنت ناس".. أحمد سعد يثير الجدل بعد الحديث عن عودته لزوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أثار الفنان أحمد سعد الجدل بعد منشور كتبه عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، رجح البعض أنه تعليقا على علياء البسيوني زوجته السابقة عقب احتفالها بعيد ميلاده ورسالتها الرومانسية له مؤخرًا.

وكتب أحمد سعد عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام": "دي بنت ناس وتختلف عن كل الناس".

بينما حرص عدد من النجوم على التعليق حيث علقت الفنانة رانيا ياسين قائلة: "ربنا يسعدكم ويحفظكم من أكتر الحاجات اللي فرحتني"، "ربنا يسعدكم ويخليكم لبناتكم"

وكانت علياء بسيوني نشرت صورة لها وهي تشير بعلامة النصر عبر خاصية الاستوري على حسابها "انستجرام"، بعد انتشار أنباء عبر السوشيال ميديا تفيد عودتها لطليقها أحمد سعد.

واحتفلت علياء بسيوني بعيد ميلاد طليقها أحمد سعد، ونشرت صور برفقة طفليهما وعلقت: "اليوم مكانش هيعدي كده، كل سنة وأنت طيب وألذ واحد في الدنيا، كل سنة وأنت منور حياة كل اللي حواليك وأنا أولهم، وطبعًا كل سنة وأنت أحلى حاجة في حياتنا ومقطعين بعض دايما، مكانش ينفع أعدي اليوم ده من غير ما أقولك أن وجودك أهم حاجة وبيخلي الدنيا أحلى دايمًا، كل سنة وأنت طيب يا حمادة".

اقرأ أيضا..

"داخل اليخت".. أحدث ظهور لـ جنات والجمهور يعلق