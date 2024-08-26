بالفيديو.. أحمد السقا يفاجئ جمهوره بالقفز من الطائرة بـ"البارشوات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

فاجئ الفنان أحمد السقا جمهوره، بخوض تجربة جديدة وهي القفز من الطائرة بـ"الباراشوت".

ونشر السقا الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام، وعلق: "إياك والبحث عن السعادة.. دعها تبحث عنك.. لأنك لو دورت عليها احتمال كبير متلاقيهاش لكن لو السعادة عايزاك هتجيلك وإنت مش مستنيها وده إحساس أحلى بكتير.. ساموراي".

تعاقد النجم أحمد السقا على بطولة فيلم جديد بعنوان "خبطة العمر" من تأليف هاني سرحان وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي.

ويعرض للنجم أحمد السقا في السينمات فيلم "السرب" والذي حقق 41 مليون جنيه خلال شهر من طرحه بالسينمات.

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