إيمان العاصي تخوض البطولة المطلقة بمسلسل "برغم القانون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تصور الفنانة إيمان العاصي مسلسلها الجديد "برغم القانون"، وتظهر خلال العمل المقرر عرضه على قناة أون، بالحجاب

ويعتبر المسلسل البطولة المطلقة للنجمة إيمان العاصي في الدراما التليفزيونية، وذلك بعد النجاحات التي حققتها خلال السنوات الماضية، آخرها مسلسل "جعفر العمدة" مع محمد رمضان والذي تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضي

مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عناني، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز، والعمل مكون من 30 حلقة.