ياسمين صبري في الجيم ومي سليم جريئة على البحر.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - معتز عباس:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

ميرنا جميل

شاركت الفنانة ميرنا جميل، جمهورها ومتابعيها، أحدث صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وظهرت مرتدية بفستان طويل بلونين، فكان الجزء العلوي باللون الأسود، أما اللون الأبيض فكان في الجزء الأسفل في الفستان.

محمد رجب

شارك الفنان محمد رجب، متابعيه، مجموعة من الصور، تجمعه بنجله "يوسف"، أثناء استمتاعهم بالعطلة الصيفية، بإحدى المدن الساحلية.

كارولين عزمي

شاركت الفنانة كارولين عزمي جمهورها ومحبيها بعدد من الصور الجديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، وظهرت وهي ترتدي فستان أحمر، تمكنت من جذب أنظار الجمهور.

آيتن عامر

خطفت الفنانة آيتن عامر، الأنظار في أحدث ظهور لها مؤخرًا، أثناء قضائها عطلة إجازة الصيف في مراسي الساحل الشمالي.

مي عمر

شاركت الفنانة مي عمر، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها على جزيرة سردينيا الإيطالية، أثناء الاستمتاع بعطلتها الصيفية.

مي سليم

خطفت الفنانة مي سليم الأنظار في أحدث إطلالة جريئة لها أمام البحر، وذلك أثناء احتفالها بطرح أغنيتها الجديدة "أخينا".

منة فضالي

تألقت الفنانة منة فضالي في أحدث جلسة تصوير خضعت لها من الجونة، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

هنا الزاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد، جمهورها ستوري عبر حسابها على موقع انستجرام، وظهرت هنا بإطلالة صيفية مبهجة.

ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها صورة جديدة لها، من داخل صالة الألعاب الرياضية "الجيم"، وذلك عبر صفحتها على موقع "انستجرام".

جنات

شاركت الفنانة جنات أحدث ظهور لها، أثناء قضاء عطلتها الصيفية، ولاقت الصور تفاعل عدد كبير من جمهورها.