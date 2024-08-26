المهن التمثيلية تحذر من التعامل مع أحد مكاتب "كاستينج" التمثيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حذرت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي من التعامل مع شركة مونولوج، لصاحبها أحمد تمام.

ونشرت نقابة المهن التمثيلية، بيانا صحفيًا أكدت فيه أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الشركة، خاصة وأنه أعلن أنه لن يعبث بقوانين النقابة قبل ذلك.

وقرر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية عدم التعامل مع مكتب الكاستنج دايركتور تركواز أحمد تمام، وذلك لمخالفة قانون النقابة رقم 35 لسنة 1987، وقرر مجلس إدارة النقابة اتخاذ الإجراءات القانونية وإبلاغ النيابة العامة ضده.



وكان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، حذر في وقت سابق، الفنانين الشباب من الالتحاق بالورش التمثيلية، للحصول على برنامج تدريبي على التمثيل.

ونشر أشرف زكي التحذير عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلق: "رسالة للشباب.. نقابة المهن التمثيلية ليس لها علاقة بالورش ولا تعترف بها".

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