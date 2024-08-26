"كل الحب ربنا يحميكي".. هنا الزاهد توجه رسالة إلى بسمة بوسيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها ومتابعيها، صورة لها مع المطربة الشابة بسمة بوسيل.

ونشرت "هنا" صورة سيلفي ستوري، عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام، وعلقت: "كل الحب لبسمة، ربنا يحميكي يا حبيبة قلبي".

وتشارك الفنانة هنا الزاهد فيلم "ري ستارت" بطولة الفنان تامر حسني، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ويمثل فيلم "ري ستارت" التعاون الثاني بين الفنان تامر حسني، والفنانة هنا الزاهد وذلك بعد تعاونهما في فيلم "بحبك" عام 2022، والتعاون الأول بينه وبين الفنان باسم سمرة، إلى جانب التعاون الثالث بينه وبين المخرجة سارة وفيق بعد تعاونهما بفيلم "تاج" عام 2023، وينتمي الفيلم لنوعية الأفلام الكوميدية.

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