مصطفى حجاج يقدم سهرة غنائية طربية بمهرجان القلعة ويتألق بأجمل أغانيه

قدم النجم مصطفى حجاج سهرة غنائية طربية خلال حفله بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء، وحرص على تقديم باقة من أغانيه، منها الوجع وما بحنلهاش ومية وش وخطوة.

افتتح النجم مصطفى حجاج حفله الغنائي بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء بأغنية "يا منعنع" وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وقدم النجم مصطفى حجاج خلال حفله بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء أغنية زحمة للنجم أحمد عدوية، وقال حجاج خلال الحفل: "مهرجان القلعة أحلى مهرجان كل سنة في مصر"، وحرصت والدة النجم مصطفى حجاج على حضور الحفل، ووجه لها التحية، وتفاعل جمهوره بالرقص على أغانيه ومنها خطوة و100 وش.

حرص النجم مصطفى حجاج على العودة لنجوم الزمن الجميل خلال حفله بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء وتقديمه أغنية عيون القلب لنجاة الصغيرة، كما قدم أغنية "حب إيه" لكوكب الشرق أم كلثوم وسط تفاعل كبير من الجمهور.

برنامج فعاليات مسرح المحكى بمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء فى دورته الـ32 جمع كلا من: الفنانة نسمة عبد العزيز وفرقتها، الفنانة كارمن سليمان وفرقتها، فرقة الموسيقى العربية بالاشتراك مع مركز تنمية المواهب، ليلة موسيقى عربية (أغاني وردة) قيادة: علاء عبد السلام، فريق بلاك تيما، الفنان لؤي وفرقته، الفنان عمرو سليم وفرقته، والفنان حمزة نمرة وفرقته، فريق جلاس أونيون، الفنان هشام عباس وفرقته، الصوفية والحداثة - الموسيقار فتحي سلامة والشيخ محمود التهامي، الفنانة دينا الوديدي وفرقتها، الفنانة نادية مصطفى وفرقتها، الفنان على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة أحمد فرج، ليلة صوفية مع نجوم فرقة الإنشاد الديني، الفنان إيهاب توفيق وفرقته، ليلة موسيقى عربية (أغاني عبد الحليم) بمشاركة الفنانة إيمان عبد الغنى قيادة مصطفى حلمى.