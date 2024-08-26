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شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى يوقف التعامل مع شركة تركواز للكاستنج ويصف ممارستهم بالعبث والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب علي الكشوطيالإثنين، 26 أغسطس 2024 12:12 ص
وأكد أشرف زكي أنه يوقف ويمنع التعامل مع الشركة، مشيراً إلى أنه سيصدر بيانا رسميا من النقابة بعد قليل.
واختتم حديثه بأن النقابة سوف تتخذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب هذه الشركة، خاصة أنه سبق أن تم إيقاف التعامل معه وحضر إلى النقابة وتعهد بالالتزام إلا أنه عاد مرة أخرى إلى العبث بقانون النقابة.
بيان أشرف زكي
وأضاف أشرف زكي، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أنه مستعد للمحاسبة لو هناك حالة واحدة تخلت عنها النقابة.
وتابع نقيب المهن التمثيلية: "لم ولن نمنح للبلوجرز تصريحا بالتمثيل ومن يخالف سنتخذ الإجراءات القانونية ضده وتغريمهم غرامة قد تصل لمليون جنيه، وقرارات النقابة لها احترام وقراراتها فوق الجميع".
واختتم أشرف زكي، أن الرعاية الاجتماعية والصحية غير قابلة للنقاش وخط أحمر.
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