شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى يوقف التعامل مع شركة تركواز للكاستنج ويصف ممارستهم بالعبث والان مع تفاصيل الخبر

حذر الدكتور أشرف زكي رواد السوشيال ميديا وأصحاب المواهب من المشاركة في مسابقة شركة تركواز للكاستنج لاكتشاف المواهب التمثيلية والتي تقيم مسابقة الفائز فيها يحصل على ورشة تمثيل وفرصة لاكتشاف موهبته، واصفاً ما يحدث بأنه عبث.

وأكد أشرف زكي أنه يوقف ويمنع التعامل مع الشركة، مشيراً إلى أنه سيصدر بيانا رسميا من النقابة بعد قليل.

واختتم حديثه بأن النقابة سوف تتخذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب هذه الشركة، خاصة أنه سبق أن تم إيقاف التعامل معه وحضر إلى النقابة وتعهد بالالتزام إلا أنه عاد مرة أخرى إلى العبث بقانون النقابة.



بيان أشرف زكي

وفى تصريحات سابقة، قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إنه يتحدى أن يكون هناك حالة واحدة تخليت فيها النقابة عن أعضائها فيما يخص الرعاية الصحية والاجتماعية، مؤكدا أن الأسرة الفنية تحملت مبالغ ضخمة لرعاية تلك الحالات حتى ولو كانت منتسبة للأسرة الفنية وليس عضوا بالنقابة.

وأضاف أشرف زكي، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أنه مستعد للمحاسبة لو هناك حالة واحدة تخلت عنها النقابة.

وتابع نقيب المهن التمثيلية: "لم ولن نمنح للبلوجرز تصريحا بالتمثيل ومن يخالف سنتخذ الإجراءات القانونية ضده وتغريمهم غرامة قد تصل لمليون جنيه، وقرارات النقابة لها احترام وقراراتها فوق الجميع".

واختتم أشرف زكي، أن الرعاية الاجتماعية والصحية غير قابلة للنقاش وخط أحمر.