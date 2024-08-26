مصطفى قمر يحيي حفل غنائي بالساحل الشمالي في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

يستعد الفنان مصطفى قمر لإحياء حفل غنائي، يوم 30 أغسطس الجاري ومن المقرر إقامتها في الساحل الشمالي، احتفالًا بأغنيته الجديدة "صناعة مصرية".

وكتب "قمر" عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "استنوني يوم ٨/٣٠ في الساحل احتفالًا بغنوتي الجديدة "صناعة مصرية" اللي هيعرف الحفلة حتكون فين المرة دي يبقي معلم عموما بكرة بالليل هانزلكم الإعلان".

يذكر أن آخر أعمال مصطفى قمر كان فيلم "أولاد حريم كريم" وشاركه البطولة داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.

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