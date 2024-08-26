شكرا لقرائتكم خبر عن ياسين التهامي وفريق مواويل فى ليلة روحانية على مسرح محكى القلعة.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوالى فعاليات الدورة الـ32 من مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء والمقامة تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة وتنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حيث يستقبل مسرح المحكى حفلين متتالين مساء اليوم الإثنين 29 أغسطس، الفقرة الأولى لفريق مواويل للفنان عبد الرحمن بلالة والفقرة الثانية للشيخ ياشين التهامى.



ياسين التهامى ياسين التهامى



مواويل مواويل

فى الثامنة مساء تقدم فرقة مواويل التى تضم الفنانين عبد الرحمن بلاله ورضوى إبراهيم مختارات من الأعمال الغنائية الفلكلورية ذات طابع شعبى منها "إحنا البلدي، علي آه ياعيني علي آه (مربعات)، ناس ليها بخت وناس ملهاش، بتناديني تاني ليه، خللي البساط أحمدي، متي يا كرام الحي، علي ورق الفل دلعني، ياما دجت ع الراس طبول، الشيكولاتة "إلى جانب عدد من المدائح النبوية.

وفى العاشرة مساء يلتقى عميد الإنشاد الدينى الشيخ ياسين التهامى بجمهور المهرجان فى أمسية روحانية تضم مختارات من أشهر أشعار الذكر والتواشيح والإبتهالات الدينية التى نجح من خلالها فى تحقيق انتشارًا واسعًا وقاعدة جماهيرية عريضة.