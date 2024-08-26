شكرا لقرائتكم خبر عن دينزل واشنطن يلمح إلى اعتزاله بعد فيلم "Gladiator II" لـ ريدلي سكوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما يغازل النجم العالمي الحائز على الأوسكار دينزل واشنطن، الجماهير وصناع السينما والدراما بفكر الابتعاد والاعتزال عن الشاشة، ومع اقتراب عرض الجزء الجديد من فيلم Gladiator للمخرج العالمي ريدلي سكوت الذي سيعرض في 22 نوفمبر المقبل، عادت من جديد فكرة اعتزال واشنطن عن التصوير بعد أن صرح في لقائه مع مجلة إمباير أنه لم يتبقَ له سوى عدد قليل من الأعمال أمام الكاميرا.

ونقلت صحيفة Deadline، في تقريرها تصريحات النجم الحائز على جائزة الأوسكار، والتي قال فيها: "الأشياء التي تحدث لي على المستوى المهني خلف الكاميرا مهمة بالنسبة لي الآن، أعتقد أن الوقت الذي سأقضيه أمام الكاميرا أصبح أقل وأقل، لم يتبق سوى عدد قليل جدًا من الأفلام".

وأضاف واشنطن لمجلة إمباير، أنه بعد آخر عمل له مع سكوت في فيلم "American Gangster" عام 2007 لم يتبق لي سوى عدد قليل جدًا من الأفلام التي أهتم بها، ولابد أن أستلهم من المخرج، وقد ألهمني ريدلي بشكل كبير".

وتابع النجم الحائز على جائزة الأوسكار: "لقد كانت تجربتنا رائعة في الجولة الأولى وها نحن الآن، إنه متحمس للحياة وفيلمه القادم، إنه مصدر إلهام، يجب أن نرغب جميعًا في الشعور بهذا الشعور في سن 86".



دينزيل واشنطن

كما نقل التقرير تصريحات المخرج العالمي ريدلي سكوت، الذي قال إن التكملة التي طال انتظارها لفيلمه الحائز على جائزة الأوسكار لعام 2000 هي "أفضل شيء صنعته على الإطلاق"، قبل أن يوضح، "أحد أفضل الأشياء. لقد صنعت بعض الأفلام الجيدة ... إنها مليئة بالإثارة والوحشية".

وكان واشنطن قد ألمح سابقًا إلى اعتزاله التمثيل عندما ظهر في مهرجان الفيلم الأسود الأمريكي في ميامي بيتش بولاية فلوريدا في يونيو.