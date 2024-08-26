شكرا لقرائتكم خبر عن يسرى نصر الله يروى قصة اكتشافه للفنانة عبلة كامل بعد مشاهدتها في عرض مسرحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روى المخرج يسرى نصر الله قصة اكتشاف الفنانة عبلة كامل التى شاهدها للمرة الأولى في مسرحية ثم رشحها للمخرج يوسف شاهين بفيلم وداعًا بونابرت قائلاً: "شاهدتها خلال عرض مسرحي بنقابة الصحفيين ثم اخترتها للمشاركة بفيلم وداعًا بونابرت وبعدها اخترتها للمشاركة معي بفيلم سرقات صيفية".

وأضاف يسرى نصر الله: "هي ممثلة بديعة للغاية، وتعطي لأي دور روح بموهبتها الكبيرة النابعة من داخلها".

وكان الخليج 365 احتفى بالمخرج الكبير يسري نصر الله خلال ندوة بمقر المؤسسة تطرق فيها إلى حكايات أبرز أعماله الفنية وكواليسها في مسيرة طويلة حصد عنها جوائز عديدة، ووضع بصمته على إبداعات مميزة بتاريخ السينما المصرية والعربية.

كما أهدت علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365 المخرج يسري نصر الله درع التكريم، بعد ندوة تطرق فيها إلى شغفه بالسينما منذ أن كان طفلاً حتي شهدت حياته تحولات عديدة بدأت بسفره إلى لبنان ثم كتابته مقالات نقدية هناك قبل رحلته كمساعد مخرج مع المخرج الراحل يوسف شاهين، ثم إخراجه أفلاما مميزة خلال مسيرة فنية طويلة نال عنها أرفع الجوائز كما شارك بأفلامه في المحافل والمهرجانات العالمية مثلما حصل مع فيلم سرقات صيفية، وفيلم باب الشمس وبعد الموقعة.

وشهدت مسيرة يسري نصر الله عمله مع أكبر النجوم والنجمات بالإضافة إلى بزوغ نجم العديد من الفنانين في بداية مسيرتهم في أعماله مثلما حصل مع الفنانة عبلة كامل، باسم سمرة، محمد هنيدى، محمد رمضان، عصام عمر، وغيرهم من أهم الأسماء على الساحة الفنية حتى اشتهر بعينه الثاقبة في اكتشاف المواهب الفنية.