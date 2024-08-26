فن ومشاهير

بلقيس فتحي تسحر العيون بإطلالتها في المغرب

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ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، حفلا غنائيا حاشدا في المغربـ، حضره قرابة نصف مليون شخص.


وتألقت بلقيس في الحفل بإطلالة رائعة، إذ اختارت قفطان مغربي تراثي من تصميم المصمّمة المغربيّة فاطمة الزهراء الفيلالي الشفيق.
جاء القفطان باللون الأحمر والمطرز بخيوط من الحرير الذهبي والفضي، والمزين بالترتر البراق، وبقصة واسعة، وبكمين طويلين واسعين، كما جاء محدد الخصر بحزامٍ عريض باللون الذهبي.
وأكملت بلقيس إطلالتها بقبعة حمراء تراثية وتزيّنت بمجوهرات فاخرة من عقد طويل وقرطي أذنين.
من الناحية الجماليّة، اختارت بلقيس أن تترك شعرها منسدلا مع تموجات عريضة، وطبقت مكطياجا بألوان برونزية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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