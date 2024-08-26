بلقيس فتحي تسحر العيون بإطلالتها في المغرب

ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، حفلا غنائيا حاشدا في المغربـ، حضره قرابة نصف مليون شخص.

وتألقت بلقيس في الحفل بإطلالة رائعة، إذ اختارت قفطان مغربي تراثي من تصميم المصمّمة المغربيّة فاطمة الزهراء الفيلالي الشفيق.

جاء القفطان باللون الأحمر والمطرز بخيوط من الحرير الذهبي والفضي، والمزين بالترتر البراق، وبقصة واسعة، وبكمين طويلين واسعين، كما جاء محدد الخصر بحزامٍ عريض باللون الذهبي.

وأكملت بلقيس إطلالتها بقبعة حمراء تراثية وتزيّنت بمجوهرات فاخرة من عقد طويل وقرطي أذنين.

من الناحية الجماليّة، اختارت بلقيس أن تترك شعرها منسدلا مع تموجات عريضة، وطبقت مكطياجا بألوان برونزية.

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