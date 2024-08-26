شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح وعمر خيرت في آخر ليلتين من ليالى مهرجان القلعة الـ32 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاربت ليالى مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء في نسخته الـ 32 على إسدال ستائرها بعد أن امتعت جمهور القاهرة وضواحيها الذى حرص على الحضور، حيث يتبقى ليلتان الأولى يحييها الفنان مدحت صالح وموعد حفلته يوم يوم الثلاثاء المقبل الموافق 27 أغسطس، ويشاركه في نفس الليلة فى الفقرة الأولى للحفل الفنان سعد العود وفرقته الموسيقية، وفي ختام المهرجان يوم الأربعاء الموافق 28 أغسطس يحييها كالعادة الفنان الكبير عمر خيرت في ليلة ينتظرها عشاق موسيقاه بكل تشوق، ويشاركة فى الفقرة الاولى للحفل فريق مركز تنمية مواهب دار الأوبرا.



مدحت صالح مدحت صالح



عمر خيرت عمر خيرت

وتحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، تتواصل فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء فى دورته الـ 32 والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد،ويمثل المهرجان فرصة مميزة لعشاق الموسيقى والغناء للاستمتاع بباقة متنوعة من الفنون، تسهم فى تعزيز الحركة الثقافية والفنية المصرية، وتستقطب السائحين والزوار من مختلف أنحاء العالم.