صلاح عبد الله يتحدث عن الاعتزال: “لسه عندي أمل في الغد”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان الكبير صلاح عبدالله، عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” صورًا من كواليس تصوير مسلسل “تيتا زوزو”، كشف من خلالها حقيقة اعتزاله الفن، معرباً عن سعادته وامتنانه بسبب استمرار قدرته على مواصلة عمله، وذلك بعد انتهائه من تصوير مشاهده في مسلسل تيتا زوزو رفقة الفنانة إسعاد يونس، مؤكدًا أنه يعتمد التفكير بصورة إيجابية حتى يستطيع مواصلة عمله.

وكتب صلاح عبد الله في منشوره: “امبارح خلصت دوري في مسلسل تيتا زوزو، وقلت لنفسي لسه بمثل يعني لسه عايش وبشتغل وقادر على العطاء يعني لسه عندي أمل في الغد.. لحظات اليأس والزهق والخنقة والإحساس بالعجز لحظات ضعيفة جدًا، ولحظات الأمل في بُكره أقوى منها، أنا قوي بفضل المولى عز وجل.. الحمد لله”.

يُذكر أن صلاح عبد الله شارك في الموسم الرمضاني الماضي 2024 في أكثر من عمل منها “العتاولة”، الذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ عرض أولى حلقاته، تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى، وشارك في البطولة أحمد السقا، زينة، طارق لطفي، مي كساب، فريدة سيف النصر، أحمد كشك، مصطفى أبوسريع، مريم محمود الجندي وآخرون.

كما ظهر كضيف شرف في مسلسل “خالد نور وولده نور خالد”، بطولة شيكو وكريم محمود عبد العزيز إخراج محمد أمين وحقق العمل نسبة مشاهدة كبيرة وقت عرضه.