أنغام تختتم حفلات الصيف بحفلين في هذا البلد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد النجمة المصرية أنغام لإحياء حفلين في الكويت خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وتختتم بهما حفلاتها الصيفية.

ويُقام الحفلان يومي 6 و7 تشرين الثاني (نوفمبر) في دار الأوبرا الكويتية، ومن المتوقع أن يشهدا حضوراً جماهيرياً كثيفاً.

وكانت أنغام قد شوّقت جمهورها للحفل الأول الذي تحييه بعد طرح ألبومها الجديد “تيجي نسيب”، حيث أعادت وعبر حسابها الخاص في “إنستغرام” نشر بوستر الحفل الذي نشرته الصفحة الرسمية لشركة “بنش مارك” وأعلنت من خلاله عن إقامة حفل غنائي للنجمة أنغام في مدينة جدّة بالمملكة العربية السعودية، واصفةً الحفل بأنه الأول الذي تحييه أنغام بعد طرح الألبوم.

ويُقام الحفل يوم الجمعة 13 أيلول (سبتمبر) المقبل على مسرح “عبادي الجوهر أرينا”، وعلّق حساب “بنش مارك” على الملصق الدعائي لحفل أنغام في جدّة قائلاً: “ليلة كلها إحساس ونغم نستمتع فيها بروائع ألبوم “تيجي نسيب” مع “صوت مصر” أنغام وجمهورها في جدّة”.

وكانت أنغام قد طرحت قبل أيام ألبوم “تيجي نسيب”، وظهرت في كليبات أغانيه بأكثر من إطلالة مختلفة تناسب مواضيع الأغاني، التي تعاونت فيها مع مجموعة متنوعة من الشعراء والملحنين.

ويضم الألبوم 12 أغنية، هي: “وبقالك قلب”، “هو إنت مين”، “موافقة”، “إيه الأخبار”، “خليك معاها”، “اسكت”، “أقولك إيه”، “كان بريء”، “القلوب أسرار”، “مكانش وقته”، “بنعمل حاجات”، و”تيجي نسيب”.