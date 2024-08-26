حورية فرغلي تتحدث عن خلافها مع رانيا يوسف.. هذا ما كشفته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة حورية فرغلي حقيقة الخلافات بينها وبين الفنانة رانيا يوسف، في كواليس عملهما معاً ضمن مسلسل “سيما ماجي”، كما ردّت على ما يتم تداوله حول طلبها من المخرجين والمنتجين أن يرشّحوها للعمل معهم.

وقالت حورية فرغلي في تصريحات صحفية: “كل ما يتم تداوله عن طلبي من المنتجين أو المخرجين أن يأخذوني معهم في أعمال فنية غير صحيح، أنا الحمد لله مطلوبة وقدمت مؤخراً أكثر من عمل فني ستبصر النور قريباً”.

وتابعت: “سمعت الكثير من الشائعات التي تتحدث عن خلافات بيني وبين الفنانة رانيا يوسف، لكن هذا الأمر غير صحيح، وأنا أكنّ لرانيا كل الود والاحترام، وتعرّفت إليها عن قرب في مسلسل “سيما ماجي”، وكنا نذاكر مشاهدنا معاً”.

وأشارت حورية فرغلي إلى أنها حتى الآن ما زالت تتلقى طلبات زواج، سواء من المحيطين بها أو من محبيها على السوشيال ميديا، مؤكدةً أنها حظيت بدعم كبير في الفترة الأخيرة، وهو ما جعل نفسيتها تتحسّن.