أحمد العوضي يبدأ تحضيرات “فهد البطل”.. انتظروه في رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدأ الفنان أحمد العوضي بجلسات التحضير لمسلسل “فهد البطل” الذي يخوض به سباق دراما رمضان المقبل، وذلك استعداداً لتصوير أول مشاهده فيه منتصف شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.

وكانت الشركة المنتجة للمسلسل قد بدأت التعاقد مع فريق العمل والذي يضم الفنانين: ياسمين رئيس، ميرنا نور الدين، سارة سلامة، نسرين أمين…، وجارٍ حالياً التعاقد مع باقي أبطال المسلسل.

وكان أحمد العوضي قد فاجأ جمهوره خلال بث مباشر للإعلان عن الفائزين في المسابقة التي تتمحور حول اسم شخصيته في المسلسل الرمضاني الجديد، بتغيير اسم المسلسل من “الملك” إلى “فهد البطل”. إذ قال: “مسلسل “الملك” سابقاً مع إن الاسم اتعرف لكن هنغيّره علشان حقوق الملكية الفكرية، وأنا بحترم كل زمايلي”.

وشوّق أحمد العوضي جمهوره للمسلسل قائلاً: “أوعدكم هيبقى مسلسل جامد جداً ونجاح دبّاح بإذن الرحمن، وهيعدّي “حق عرب” بكتير وبإذن الله مسلسل الشارع الأول، ومسلسل لكل إخواتي حبايبي”.

يُذكر أن مسلسل “فهد البطل” هو التعاون الثاني بين أحمد العوضي والمؤلف محمد حمدان، حيث قدّما معاً في موسم رمضان الماضي مسلسل “حق عرب” الذي حقق نجاحاً كبيراً، وشارك في بطولته عدد من النجوم، على رأسهم: أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، سلوى عثمان، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، والطفل منذر مهران، والمسلسل من تأليف محمود حمدان، إخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة “سينرجي”.