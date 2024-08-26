أشرف زكي بأقوى هجوم على المنتجين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “تفاصيل” الذي تقدّمه الإعلامية نهال طايل عبر قناة “صدى البلد 2″، شنّ الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، هجوماً حاداً على المنتجين الذين يتعاملون مع البلوغرز والتيك توكرز في الأعمال الفنية، موضحاً أن التمثيل أساسه الموهبة، وهناك علامات تدل على ذلك.

وقال زكي: “لو في أي موهبة حقيقية بنرحّب بيها، لكن لو بلوغر أو غيره والناس تقوله يالا نمثل لأ مش كده… التمثيل مش مهنة مَن لا مهنة له، شوفلكم شغلانة تانية وأبعدوا عننا… إحنا اللي فينا مكفينا والعيب مش عليهم”، مؤكداً أن الخطأ الكبير في مشاركة البلوغر يأتي من بعض الشركات المنتجة والمنتجين الذين يلهثون وراءهم بغرض شهرتهم والترويج للعمل من خلال صفحاتهم.

وأضاف نقيب الممثلين: “أي حد هيشتغل بدون تصريح من النقابة، تصل الغرامة لمليون جنيه، وأي حد عاوز يمثّل من التيك توكر لازم يتقدّم بتصريح من النقابة، ولو بتتوافر فيه الشروط بندّيه موافقة، لكن الموضة بتاعت البلوغر أنا رافضها شكلاً ومضموناً ولن أسمح بها، ممكن يستنوا لما أمشي ومدّتي تخلص ويعملوا اللي همّا عاوزينه”.