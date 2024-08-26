منة شلبي إلى الهند.. مفاجآت بانتظار محبيها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد الفنانة المصرية منة شلبي تستعد لبدء تصوير مشاهدها في فيلم “كونداليني” في الهند، حيث تتوجه خلال الفترة المقبلة إلى هناك لتصوير المشاهد الخاصة بالعمل بعد انتهاء المخرج محمد سلامة من معاينة أماكن التصوير بالهند.

وسوف تغادر منة وفريق العمل إلى دولة الهند بمجرد انتهاء محمد سلامة من معاينة أماكن التصوير بمصر، وذلك لتكون جاهزة للتصوير فور انتهاء تصوير مشاهد الفيلم في الهند.

ويعد فيلم “كونداليني” أحد أربعة أفلام تشارك فيها منة شلبي في عام 2024، حيث تنتظر عرض فيلم “فرقة الموت” مع أحمد عز، والذي انتهت من تصويره مؤخراً، ويدور في إطار أكشن تاريخي تشويقي، وتظهر خلاله بشخصية سميرة التي تشارك في مقاومة الاحتلال الإنجليزي خلال الفترة الزمنية التي يدور بها العمل.

كما انتهت من تصوير فيلم “الهوى سلطان”، مع أحمد داوود، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، وهو من تأليف وإخراج هبة يسري، كما تشارك في الجزء الثاني من فيلم “هيبتا”، إخراج هادي الباجوري، وتأليف محمد صادق.