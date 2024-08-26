فستان نجوى كرم في حفلها في سوريا يخطف الأنظار.. وإليكم سعره

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة اللبنانية نجوى كرم بفستان طويل باللون الفوشيا، خلال إحيائها حفلاً جماهيرياً كبيراً في سوريا.

حمل فستان نجوى كرم توقيع مصممة الأزياء Marmar Halim، ويبلغ سعره 12200 درهم إماراتي أي حوالى الـ 3321 دولار أميركي.

واستكملت نجوى الاطلالة بأكسسوارات باللون الفضي الماسي، كما اعتمدت تسريحة شعر لافتة، اذ اختارت تصفيفة الشعر الطويل المجعد، أما المكياج فكان يليق جداً مع اللوك، وأبرز ملامحها الجميلة.

هذا وحقق حفل نجوى كرم نجاحاً كبيراً جداً، وتفاعل الجمهور بشكل واضح معها، ومع أغانيها التي رددوها معها.



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