شكرا لقرائتكم خبر عن ختام مهرجان لبنان المسرحي الدولي اليوم والدورة مهداة للراحل سمير شمص والان مع تفاصيل الخبر

يختتم مهرجان "لبنان المسرحي الدولي" فعالياته اليوم فى المسرح الوطنيّ اللّبنانيّ بمدينة طرابلس تحت شعار "تحية من طرابلس إلى الجنوب الصامد"، والدورة الثالثة من المهرجان كانت قد بدأت يوم 24 بمشاركة عروض مسرحية عربية وأجنبية من البرتغال وتونس والجزائر وسلطنة عمان والبحرين وإيطاليا وفلسطين ولبنان.

وكان المهرجان في دورته الحالية قد أهدى تحية للممثل القدير الراحل سمير شمص، ويتنافس في المسابقة الرسمية للمهرجان العروض المسرحية على جوائز أفضل ممثل وأفضل ممثلة وأفضل إخراج وأفضل نص وجائزة أفضل عرض متكامل وجائزة لجنة التحكيم والتي تضم كل من الممثل القدير عمر ميقاتي والكاتب والمخرج صلاح عطوي والفنانة بهية زيات .



_مهرجان لبنان المسرحي الدولي في طرابلس

المهرجان في دورته الثالثة تنظمه جمعية تيرو للفنون، و مسرح إسطنبولي، وأكد الممثّل والمخرج قاسم إسطنبولي، مؤسّس المسرح الوطني على أهمية إقامة المهرجان في ظل هذه الظروف الصعبة والمهرجان هو تحية الى اهلنا في الجنوب وفلسطين وشعارنا "الحب مقاومة والمسرح ثورة "،وهو تحية الى كل الثائرين والمناضلين من أجل الحرية والعدالة والكرامة ".

تهدف جمعية تيرو للفنون التي يقودها الشباب المتطوعون إلى إنشاء مساحات ثقافية حرة ومستقلة في لبنان من خلال إعادة تأهيل سينما الحمرا وسينما ستارز في النبطية وسينما ريفولي في مدينة صور والتي تحوّلت الى المسرح الوطني اللبناني كأول مسرح وسينما مجانية في لبنان، وسينما أمبير في طرابلس التي تحولت الى المسرح الوطني اللبناني في طرابلس، وإقامة الورش والتدريب الفني للأطفال والشباب، وإعادة فتح وتأهيل المساحات الثقافية وتنظيم المهرجانات والأنشطة والمعارض الفنية، وتقوم على برمجة العروض السينمائية الفنية والتعليمية للأطفال والشباب، وعلى نسج شبكات تبادلية مع مهرجانات دولية وفتح فرصة للمخرجين الشباب لعرض أفلامهم وتعريف الجمهور بتاريخ السينما والعروض المحلية والعالمية، ومن المهرجانات التي أسستها: مهرجان لبنان المسرحي الدولي، مهرجان شوف لبنان بالسينما الجوالة، مهرجان طرابلس المسرحي الدولي، مهرجان صور الموسيقي الدولي، مهرجان لبنان المسرحي الدولي للحكواتي، مهرجان صور الدولي للفنون التشكيلية، مهرجان أيام صور الثقافية، مهرجان لبنان المسرحي لمونودراما المرأة، ومهرجان لبنان المسرحي للرقص المعاصر، مهرجان تيرو الفني الدولي ، مهرجان صور المسرحي الدولي.



