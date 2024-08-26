نجمة “مرارة الحبّ” عضوٌ في جوائز إيمّي الدّوليّة 

وقع اختيار جوائز إيمّي الدّوليّة الـ٥٢ على الممثّلة والمنتجة سيلين ينينجي لتكون عضوًا في لجنة تحكيم جوائز إيمّي العالميّة.

في هذا السّياق، أعربت سيلين -التي تألّقت في مسلسلات عديدة أبرزها “كان يا مكان في تشوكوروفا” و”الطّفل هو سرّ الأم”- عن فخرها بعد اختيارها كعضو في لجنة تحكيم جوائز إيمّي الدّوليّة.

وقد أصبحت ” ينينجي” أوّل ممثّلة ومنتجة يتمّ اختيارها من تركيا في لجنة تحكيم الجائزة العالميّة.

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وكانت الأكاديمية الدّوليّة للفنون والعلوم التّلفزيونيّة قد سبق أن أعلنت عن المرشّحين لفئتَي الأخبار والشؤون الجارية لعام ٢٠٢٤، إذ سيتمّ تكريم الفائزين بجائزة إيمّي الدّوليّة بحفل سيقام في مدينة نيويورك بتاريخ ٢٥ أيلول/سبتمبر القادم.