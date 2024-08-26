نار نزاع شيرين عبدالوهاب وروتانا تكوي 5 آخرهم محامي المطربة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف المستشار القانوني ياسر قنطوش، تفاصيل تنحيه عن تولي قضايا المطربة شيرين عبدالوهاب، في مؤتمر صحفي، يوم الأحد.

ياسر قنطوش، أصدر يوم السبت، بيانًا صحفيا، أعلن من خلاله تنحيه عن تولي قضايا الفنانة شيرين عبدالوهاب، وتنحيه أيضًا عن كونه محاميها الخاص.

وقال قنطوش: "لم أخسر قضية دافعت فيها عن الفنانة شيرين عبدالوهاب منذ عملي معها قبل سنوات، وما تم ذكره في مداخلتها مع الإعلامي عمرو أديب كانت تقصد به أحد المحامين كان مسؤولًا من قبلي عن قضاياها مع شركة روتانا"، مؤكدًا أنه تم اقتطاع جزء كبير من اللقاء عبر برنامج "الحكاية"، وعرض دقائق قليلة لم توضح موقف الفنانة شيرين مع شركة "روتانا".

وجاء إعلان المحامي، عقب التصريحات التي أطلقتها المطربة شيرين عبد الوهاب، خلال مداخلتها الهاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"

وقالت شيرين عبد الوهاب: "مع كامل احترامي لكل اللي اتكلموا في الأزمة، قسما بالله العظيم كل كلامهم غلط حتى المحامي بتاعي، علشان ما أوضحش للناس الموضوع".

ويعد المستشار القانوني ياسر قنطوش، أحدث ضحايا النزاع القائم منذ سنوات بين المطربة شيرين عبد الوهاب، وشركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

قنطوش، الذي تولى مهام المتحدث الرسمي للمطربة، إلى جانب ملف النزاع القضائي القائم بينها وبين شركة روتانا، يعد الأحدث في القائمة، إذ سبقه إليها آخرون، منهم مستشارها القانوني السابق، المحامي حسام لطفي، الذي تنحى عن تولي ملفات المطربة، عقب تجدد الصراع مع الشركة، وفشل محاولات الصلح

وفي التقرير التالي، نرصد أبرز الأشخاص الذين طالتهم الاتهامات و"كووا" بنيران النزاع بين روتانا، وشيرين عبد الوهاب.

طوني سمعان

ورد اسم المنتج الفني طوني سمعان، في البلاغات المتبادلة بين المطربة شيرين عبدالوهاب، وشركة روتانا.

المستشار محمد حلمي، المفوض العام لشركة روتانا بمصر، في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أعلن إن شركته تقدمت ببلاغ رقم 798198 ضد شيرين، بعد الاتهامات التي وجهتها المطربة إلى المنتج الفني للشركة طوني سمعان، عبر مواقع التواصل، بسرقة أغنية "الدهب"، واتهمت شيرين بالتشهير وتقديم بلاغ كاذب.

وأوضح: "أرفقنا مكالمات صوتية مسجلة بين المطربة شيرين عبدالوهاب، والموزع الموسيقي توما من جانب، والمنتج الفني للشركة، تكشف موافقتها واتفاقها على تسليم الأغنية".

محمد الشاعر

ظهر اسم المنتج محمد الشاعر، مع تقديم المطربة شيرين عبد الوهاب، عدة البلاغات رقم 2347 إداري قسم الدقى، ورقم 50638، بدعوى الاستيلاء على الصفحات الرسمية لها، في مواقع التواصل وقناتها في موقع يوتيوب، وطرحه أغاني "وبحلفلك" و"سيدنا القماص" عليها دون موافقتها.

وأكد محامي المطربة، أن البلاغ قدم ضد شركة "ذا بيسمنت ريكوردز"، التي يملكها المنتج محمد الشاعر والفنان حسن الشافعي وإعلامي شهير، مؤكدا تعرضها لأضرار مادية وأدبية.

محمد عبدالوهاب

المطربة شيرين عبدالوهاب، في بيان صحفي، صدر عبر مستشارها القانوني ياسر قنطوش، وجهت أيضا الاتهامات إلى شقيقها محمد عبد الوهاب.

و قالت: "حيث أنني قد تعرضت لمؤامرة من أقرب الناس لي وهو شقيقي / محمد سيد عبدالوهاب حيث أنني قد قمت في وقت سابق بتحرير توكيل رسمي عام وتوكيل خاص له بموجب رابطة الأخوة والثقة بيننا يحملا أرقام 3378 ( رسمي عام ) ، 3379 ( إدارة مصنفات فنية ) لسنة 2018 توثيق النزهة فقام بإستخدام التوكيلين في التعاقد مع المدعو / محمد الشاعر بذات تاريخ تحرير التوكيل على إدارة صفحات التواصل الإجتماعي الخاصة بي وهذا غير منطقي ومن غير المعتاد أن يقوم الوكيل بالتعاقد في ذات يوم تحرير التوكيل وعلى الرغم من أن التصرف خارج حدود الوكالة وأن التوكيل لا يبيح له ذلك حيث أن التوكيل الرسمي لا يبيح له التعاقد على إدارة مصنف فني وكذلك توكيل الإدارة خاص فقط بالتعامل مع المصنفات الفنية وقد قمت بإلغاء التوكيلين وفور علمي بهذا التعاقد قمت بتقديم بلاغ إلي معالي النائب العام مازال طي التحقيق".

وأضافت: "ومن وقت تحرير التوكيل وأنا لا أستطيع نشر أي شيء على صفحات السوشيال ميديا الخاصة بي ولا أستطيع إدارتها ، وكذلك لا أتقاضى أي ربح من أي منصة على السوشيال ميديا بل على العكس قد تسبب ذلك لي في خسائر فادحة حيث قام الأخير بنشر أغنية لي دون علمي مما تسبب فى منازعات قضائية حيث قامت الشركة المنتجة بإقامة دعوى قضائية ضدي للمطالبة بقيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد المبرم بيننا".

وتابعت المطربة شيرين عبدالوهاب، في بيانها: "وقمت على أثر ذلك الفعل بدفع مبلغ تعويض للشركة المنتجة وقدره ثمانية ملايين جنيه والذي أدى بالتبعية إلى فسخ التعاقد بيني وبين تلك الشركة ولكن لأسباب غير مفهومة فقد قامت الشركة المنتجة بإقامة ذات الدعوى مرة أخرى والتي هي حاليا منظورة أمام القضاء، وحرصاً مني على احترام القضاء وسلطات التحقيق المتمثلة في النيابة العامة فإنني سوف أكشف عن هذه الأسباب بعد إنتهاء النزاع القائم بيني وبين الشركة المنتجة حيث أنني قمت بتقديم بلاغ ضد الشركة ذاتها وهو أيضا طي التحقيق".

سارة الطباخ

بعد 6 شهور من تولي المنتجة سارة الطباخ، إدارة أعمال المطربة شيرين عبدالوهاب، دخلت القائمة، بالتزامن مع إعلان عن تولي محمد فؤاد الشهير بـ ”ميمي“ إدارة أعمال المطربة،

المطربة شيرين عبد الوهاب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج "كلمة أخيرة". خلال حديثها عن أزمتها مع طليقها الفنان حسام حبيب،أشارت إلى المنتجة سارة الطباخ.

وقالت: "اشتريت له أغاني بشهادة كل الشعراء والملحنين إن الشيكات رايحة باسمه، تروح البنت اللي شغالة معانا اسمها سارة الطباخ تقوللي على فكرة ممكن بكرا الصبح يعمل نسخة ثانية لأن الأغاني باسمه، سارة دي ربنا ياخدها".

شيرين عبدالوهاب "المحامي بتاعي بيتكلم غلط"

محمد حلمي مفوض روتانا

هجوم شيرين على سارة الطباخ