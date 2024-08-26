عمرو يوسف يحتفل بتخطي فيلم "ولاد رزق 3" ربع مليار جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شارك الفنان عمرو يوسف، متابعيه عبر السوشيال ميديا احتفاله بحصد فيلم "ولاد رزق 3" إيرادات أكثر من ربع مليار جنيه.

ونشر عمرو، بوستر الفيلم، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ربع مليار.. الحمد لله".

تدور أحداث فيلم "ولاد رزق 3: القاضية" بعد مرور سنوات على انفصال ولاد رزق حتى يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله عليهم مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى.

"ولاد رزق – القاضية" بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، سيد رجب، علي صبحي، إياد نصار، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، أحمد الرافعي، منى ممدوح، نوران ماجد، عمرو العمروسي، ويشارك فيه مجموعة من ضيوف الشرف، بينهم: الملاكم العالمي تايسون فيوري، والنجوم: كريم عبدالعزيز، أحمد فهمي، رزان مغربي، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.