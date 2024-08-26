بعد جملة "لسه عايش"..رسائل هند صبري وزاهر وسوسن بدر لـ صلاح عبدالله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على توجيه رسائل للفنان القدير صلاح عبدالله بعد كلامه الأخير وتدوينته التي تضمنت جملة "لسه عايش".

وكتب صلاح، عبر حسابه على إنستجرام: "إمبارح خلصت دوري في مسلسل ‫تيتا زوزو‬ وأنا مروح قلت لنفسي لسه بمثل يعني لسه عايش وبشتغل وقادر على العطاء يعني لسه عندي أمل في الغد".

وأضاف: "لحظات اليأس والزهق والخنقة والإحساس بالعجز والعَجَّز لحظات ضعيفة جدا ولحظات الأمل في بُكرة أقوى منها أوي بفضل المولى عز وجل.. الحمد لله".

وجاءت رسائل نجوم الفن، كالتالي: كتب أحمد زاهر "ربنا يديك الصحة يا عم صلاح ويخليك لينا أنت أجمل حد في الوسط كله، بحبك يا صاصا". بينما كتبت سوسن بدر "ربنا يخليك لينا يا أجمل قلب وأحلى ضحكة". فيما كتبت هند صبري "رينا يديم الصحة ويطوّل في عمرك".

يذكر أن، مسلسل "تيتا زوزو" تدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي، حول قصة الجدة الأرملة زوزو التي كانت تعمل بالزراعة، ولديها ولدان وابنتان، حيث نتابع علاقتها بأحفادها، وتعاملها معهم ومع المشكلات التي يتعرضون لها.