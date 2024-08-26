أحدث جلسة تصوير لـ جوري بكر.. والجمهور يعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة جوري بكر، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت جوري، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أنظر إليك".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جميلة جمال مش عادي" ، "محلى زينك" ، "ما كفاية جمال ودلع" ، "ربنا يحفظك" ، "الحلوة".

وكانت جوري بكر، أعلنت مؤخرا عودتها لطليقها بعد انفصالهما في مايو الماضي، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "تم الصلح بيني وبين زوجي وأبو إبني، وأتمني للناس تدعي لنا بالسعادة والبركة وربنا يحفظك ويخليك لينا ولابنك".

وشاركت جوري بكر في موسم دراما رمضان 2024 بمسلسل "مسار إجباري" من بطولة أحمد داش، وعصام عمر، وصابرين، وبسمة، ومحمود البزاوي، ورشدي الشامي، ومي الغيطي، وإخراج نادين خان.

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