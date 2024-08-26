بـ"شورت قصير".. منة فضالي تنشر صورا أمام البحر بالجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة منة فضالي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها خلال استمتاعها بإجازة المصيف بمدينة الجونة.

ونشرت منة، الصور التي ظهرت فيها مرتدية "شورت قصير" أمام البحر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صباح الخير من الجونة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "عسل وجمال" ، "ما شاء الله تبارك الله" ، "جمالك جمال" ، "قمر أوي" ، "حلوة" ، "منة العسل".

يذكر أن، منة فضالي خاضت السباق الرمضاني 2024 بمسلسل "محارب" بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، عفاف شعيب، محمود الليثي، نرمين الفقي، وأيضا مسلسل "كوبرا" بطولة محمد إمام، مجدي كامل، وغيرهم من النجوم.

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