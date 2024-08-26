فن ومشاهير

ملك قورة تخطف الأنظار بجلسة أمام البحر.. والجمهور:"تحفة عليكي" (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة ملك قورة، متابعيها عبر السوشيال ميديا، جلسة تصوير أنيقة خضعت لها أمام البحر خلال استمتاعها بإجازتها الصيفية.

ونشرت ملك، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "قبلت الشمس".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "حلوة أوي الألوان" ، "تحفة عليكي" ، "اللون عليكي ما شاء الله" ، "الجميلة" ، "القمر" ، "عسل".

يذكر أن، ملك قورة شاركت في دراما رمضان 2024 بمسلسل "بيت الرفاعي".

مسلسل "بيت الرفاعي" من تأليف المخرج بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال، وبطولة أمير كرارة ، أحمد رزق، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، عايدة رياض، ميرنا جميل، رحاب الجمل، ملك قورة، إيناس كامل، صفاء الطوخي، وحمدي هيكل.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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