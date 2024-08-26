ملك قورة تخطف الأنظار بجلسة أمام البحر.. والجمهور:"تحفة عليكي" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة ملك قورة، متابعيها عبر السوشيال ميديا، جلسة تصوير أنيقة خضعت لها أمام البحر خلال استمتاعها بإجازتها الصيفية.

ونشرت ملك، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "قبلت الشمس".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "حلوة أوي الألوان" ، "تحفة عليكي" ، "اللون عليكي ما شاء الله" ، "الجميلة" ، "القمر" ، "عسل".

يذكر أن، ملك قورة شاركت في دراما رمضان 2024 بمسلسل "بيت الرفاعي".

مسلسل "بيت الرفاعي" من تأليف المخرج بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال، وبطولة أمير كرارة ، أحمد رزق، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، عايدة رياض، ميرنا جميل، رحاب الجمل، ملك قورة، إيناس كامل، صفاء الطوخي، وحمدي هيكل.

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