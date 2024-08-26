شكرا لقرائتكم خبر عن يسرى نصر الله عن باب الشمس: انبهروا بالفيلم في نيويورك لكن رفضوا توزيعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استرجع المخرج يسرى نصر الله ذكريات عرض فيلم باب الشمس في نيويورك للمرة الأولى قائلاً: "احتفلوا بالفيلم بصورة كبيرة ومجلات اختارته من بين أهم 10 أفلام في العام إلا أنني بعد ذلك وجدتهم لم يوزعوا الفيلم تمامًا بأى دار عرض وأخبرني شخص بأن الفيلم حلو لكن ما يتوزعش".

وكان الخليج 365 احتفى بالمخرج الكبير يسري نصر الله خلال ندوة بمقر المؤسسة تطرق فيها إلى حكايات أبرز أعماله الفنية وكواليسها في مسيرة طويلة حصد عنها جوائز عديدة، ووضع بصمته على إبداعات مميزة بتاريخ السينما المصرية والعربية.

كما أهدت علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365 المخرج يسري نصر الله درع التكريم، بعد ندوة تطرق فيها إلى شغفه بالسينما منذ أن كان طفلاً حتي شهدت حياته تحولات عديدة بدأت بسفره إلى لبنان ثم كتابته مقالات نقدية هناك قبل رحلته كمساعد مخرج مع المخرج الراحل يوسف شاهين، ثم إخراجه أفلاما مميزة خلال مسيرة فنية طويلة نال عنها أرفع الجوائز كما شارك بأفلامه في المحافل والمهرجانات العالمية مثلما حصل مع فيلم سرقات صيفية، وفيلم باب الشمس وبعد الموقعة.

وشهدت مسيرة يسري نصر الله عمله مع أكبر النجوم والنجمات بالإضافة إلى بزوغ نجم العديد من الفنانين في بداية مسيرتهم في أعماله مثلما حصل مع الفنانة عبلة كامل، باسم سمرة، محمد هنيدى، محمد رمضان، عصام عمر، وغيرهم من أهم الأسماء على الساحة الفنية حتى اشتهر بعينه الثاقبة في اكتشاف المواهب الفنية.