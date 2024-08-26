شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا يقفز من الطائرة.. ويعلق: السعادة لو عايزاك هاتجيلك "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم أحمد السقا عن مقطع فيديو عبر حسابه على إنستجرام، وهو يقفز من الطائرة بمساعدة أحد الأشخاص، حيث تفاعل معه الجمهور بسبب تلك القفزة.

وعلق أحمد السقا علي الفيديو: "إياك والبحث عن السعادة، دعها تبحث عنك لأنك لو دورت عليها احتمال كبير ماتلاقيهاش لكن لو السعادة عايزاك هاتجيلك وأنت مش مستنيها وده إحساس أحلى بكتير.. ساموراي".

يشار إلى أن أحمد السقا قدم آخر أعماله فيلم السرب بطولة شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبد المغني، دياب، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.