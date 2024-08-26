شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ياسمين رئيس من كواليس مسلسل رقم سري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت النجمة ياسمين رئيس الصورة الأولى لها من كواليس تصوير مسلسلها الجديد رقم سري، هو العمل الذي يعد امتدادًا لمسلسل صوت وصورة الذي تم عرضه العام الماضي، وتقوم فيه بدور لقاء التي تناقش قضية جديدة عن الذكاء الاصطناعي.

كما تنتظر ياسمين رئيس عرض فيلمها (الفستان الأبيض) قريبًا، وقدمت فى دراما رمضان 2024 مسلسل جودر ولعبت دور شهرزاد أمام النجم ياسر جلال.

ومسلسل "رقم سري" من بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب "توبة" ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى.

وقد حصلت النجمة ياسمين رئيس على جائزة أفضل ممثلة عن دور ليلى بفيلمها "أنا لحبيبي" في الدورة 72 من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما.



ياسمين رئيس



