كارول سماحة في مهرجان “أصوات نسيائية”: نجاح كبير وجمهور غفير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيت النجمة اللبنانية كارول سماحة حفلاً غنائيًا كبيراً ضمن فعاليات مهرجان “أصوات نسائية” في تطوان. وهو المهرجان الذي يشكّل أرضية للأصوات النسائية البارزة ويقام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وعلى أنغام أغنيتها الشهيرة “ياما ليالي” التي عادت إلى صدارة الترند بعد 15 عاماً على صدورها، أطلت كارول على الجمهور الغفير الذي توافد لمتابعتها من على منصة الماطار.

ورحبت كارول سماحة بالجمهور الذي حضر لملاقاتها في المهرجان، معربةً عن محبتها الكبير للمغرب الذي تزوره للمرّة الثانية في موسم الصيف هذا العام بعد النجاح الكبير الذي حققته في مهرجان موازين قبل شهر، ليعلوا التصفيق والهتاف بعد ذلك في إستقبال حار ومؤثر..

تابع الجمهور أداء كارول بشغف على مدى ساعة ونصف، غنّت خلالها أبرز أعمالها الفنية. يذكر أن الصحافة المغربية وصفت كارول سماحة في صباح اليوم التالي للحفل بـ “المغنية الأكثر شعبية” لتسجل في كل مرّة نجاحاً شعبياً يلتقي من خلاله الجمهور والجسم الإعلامي.

نشير أن الجالية العربية في كندا تنتظر كارول في 20 أيلول – سبتمبر في حفل غنائي كبير تحييه في الـCelebration Square في مدينة ميسيسوجا.