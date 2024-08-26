شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم صناع فيلم رفعت عيني للسما بحضور البابا تواضروس الثاني والان مع تفاصيل الخبر

كرم قداسة البابا الأنبا تواضرس الثاني مخرجي وبطلات فيلم رفعت عيني للسما بعد حصوله على جائزة العين الذهبية لأفضل فيلم تسجيلي بمهرجان كان، وذلك ضمن فعاليات "ملتقى لوجوس لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية 2024" في عامه الرابع تحت عنوان "الاستمتاع بالجذور" وبمشاركة 300 شاب من كل محافظات الجمهورية.

وقد قامت الإعلامية ونائبة مجلس النواب الدكتورة دينا عبد الكريم بإدارة المناقشة مع صناع العمل، كما قام شباب الملتقى بمناقشة المخرجين والبطلات ومعرفة قصة صعودهم ونجاحهم.

جدير بالذكر أن ملتقى الشباب القبطي قد اعتاد على تكريم العديد من الشخصيات العامة والبارزة على مدار الأعوام الماضية ومن بينهم دكتور مجدي يعقوب.

وقد حصل فيلم (رفعت عيني للسما) من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير على جائزة العين الذهبية لأفضل فيلم تسجيلي بمهرجان كان السينمائي الدولي بدورته 77 ليصبح بذلك أول فيلم مصري يفوز بالجائزة منذ تأسيسه.

يذكر أنه قد ترشح للجائزة 22 فيلما تسجيليا عرضت في كل أقسام وبرامج مهرجان كان، من بينها أعمال لمخرجين كبار كأوليفر ستون ورون هوارد وكلير سيمون.

وكان الفيلم قد حاز على استقبال حافل في عرضه العالمي الأول بمسابقة أسبوع النقاد بمهرجان كان، بحضور المخرجين وفريق العمل وبطلات الفيلم من فريق بانوراما برشا، كما حصل على إشادات نقدية محلية وعربية وعالمية حيث كتبت عن الفيلم كبريات الصحف العالمية منها اللوموند وفرايتي وسكرين دايلي.

الفيلم من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير وبطولة فريق مسرح بانوراما برشا، ماجدة مسعود وهايدي سامح ومونيكا يوسف ومارينا سمير ومريم نصار وليديا هارون ويوستينا سمير مؤسسة الفريق.

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الفتيات اللاتي يقررن تأسيس فرقة مسرحية وعرض مسرحياتهن المستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي، بشوارع قريتهن الصغيرة لتسليط الضوء على القضايا التي تؤرقهن كالزواج المبكر والعنف الأسري وتعليم الفتيات، بينما يمتلكن أحلاما تفوق حد السماء. يعبر الفيلم عن الهوية المصرية وعن أحلام الشباب المصريين، وقد استضافت قرية البرشا في محافظة المنيا فريق عمل الفيلم على مدار العديد من الأعوام.

وقد سبق للمخرجين ندي رياض وأيمن الأمير عرض فيلمهم الروائي القصير (فخ) بمهرجان كان في عام 2019، وحصل فيلمهم على تنويه خاص من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نفس العام. كما عرض فيلمهم التسجيلي (نهايات سعيدة) عام 2016 بمهرجان أمستردام الدولي للأفلام التسجيلية، أحد أكبر وأهم مهرجانات الأفلام التسجيلية على مستوي العالم.



تكريم فريق عمل فيلم رفعت عينى للسيما



البابا تواضروس يكرم المخرجة ندى رياض والمخرج أيمن الأمير



فريق عمل فيلم رفعت عينى للسما