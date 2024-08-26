شكرا لقرائتكم خبر عن قصة أغنية البخت لـ ويجز.. حققت 274 مليون مشاهدة واحتلت القوائم العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم مهرجان العلمين الجديدة فعالياته يوم 30 أغسطس الجاري، بحفل لنجم الراب ويجز وطرحت شركة تذكرتى أسعار تذاكر الحفل من خلال منصتها الإلكترونية لأربع فئات متاحة الجميع.

ومن الأغانى التى ينتظرها الجمهور بحماس فى الحفل أغنية البخت، وطرحها ويجز فى 26 فبراير 2022 وكانت تحمل الطابع الحزين وخرج وقتها ويجز خارج إطار الراب وحققت ارقام قياسية وظلت لشهور تريند يوتيوب ودخلت قائمة الأعلى مشاهدة واحتلت المركز الخامس عالميًا وقتها، وصنف ويجز من المطربين الأكثر استماعًا في الوطن العربي، وتفاعل كل النجوم مع الأغنية وقت طرحها، وحققت الأغنية حتى الآن 274 مليون مشاهدة.

ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.