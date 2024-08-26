شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل أحداث آخر عروض مسرحيات مهرجان العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة تفصلنا على إسدال الستار عن النسحة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، التي حققت نجاحًا ضخمًا بعد أن شملت عددًا كبيرًا جدًا من الحفلات والفعاليات التي تناسبت مع جميع الأذواق والأعمار، حيث يتبقي عرض مسرحية عريس البحر غدًا الثلاثاء ومسرحية برقع الحيا يوم الخميس.

مسرحية عريس البحر

تعرض مسرحية عريس البحر غدًا الثلاثاءً خلال فعاليات المهرجان على مسرح "يو"، وتدور أحداثها حول موال عن مسعود ووجيدة، وذلك في إطار غنائي، وتبدأ القصة بمشاجرة أخين يعيشان في صعيد مصر، وتكون تلك المشاجرة سببها الميراث الذي تركه أبوهما قبل وفاته، ويظهر خلال ذلك الكثير من الصراعات الإنسانية ومايدور في العقول، لنجد نفسنا أمام متناقضات الخير والشر، والفرح والحزن، والفراق واللقاء.

مسرحية عريس البحر من أشعار أحمد شاهين، موسيقي وألحان محمد الصاوي، استعراضات شيرين حجازي، دراماتورج محمد عادل، ديكور حمدي طلبة، إضاءة أبو بكر الشريف، وغناء الفنانة فاطمة محمد علي، ومن إخراج وليد طلعت.

مسرحية برقع الحيا

بينما تعرض مسرحية برقع الحيا خلال الفعاليات يوم الخميس المقبل على المسرح الروماني بالمدينة التراثية، والعرض من تصميم وإخراج شيرين حجازى، لفرقة عوالم خفية، وتتناول قصة مؤثرة عن معاناة الفنانين العاملين في مجال الرقص، وكيف يكافحون من أجل البقاء في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها، كما تكشف عن الجوانب المظلمة في عالم الفن.