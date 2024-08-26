شكرا لقرائتكم خبر عن أغانٍ ينتظرها جمهور ويجز في حفله بمهرجان العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم مهرجان العلمين الجديدة فعالياته يوم 30 أغسطس الجاري، بحفل لنجم الراب ويجز وطرحت شركة تذكرتى أسعار تذاكر الحفل من خلال منصتها الإلكترونية لأربع فئات متاحة الجميع.

ينتظر جمهور ويجز فى ختام مهرجان العلمين الجديدة بدورته الثانية أن يستمعوا إلى أغانيه إلا أن هناك مجموعة من الأغانى التي يريد الجمهور سماعها وهى "البخت وأميرة ودورك جاى وكيفى كده وعفاريت الأسفلت والدنيا إيه واحد وعشرين".

ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار إستراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.