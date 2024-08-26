إيمان العاصي تروج لـ شخصيتها في مسلسل "برغم القانون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

شاركت الفنانة إيمان العاصي صورة جديدة من كواليس مسلسل "برغم القانون" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ونشرت إيمان العاصي الصورة عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك" وعلقت عليها: "ليلى من مسلسل برغم القانون، قريبا"

يشارك في بطولة مسلسل "برغم القانون" إلى جانب إيمان العاصي كل من: هاني عادل، محمد القس، حمزة العيلي، وليد فواز، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمي، محمد محمود عبد العزيز، ياسر عزت، نبيل علي ماهر، وتأليف نجلاء الحديني وإخراج شادي عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

مسلسل برغم القانون تظهر فيه الفنانة إيمان العاصي، خلال العمل المقرر بالحجاب، ومن المقرر عرضه على قناة «on»، وهو مكون من 30 حلقة، وتم الانتهاء من تصميم البوسترات الخاصة بالمسلسل ومن المقرر طرحها الأيام المقبلة للترويج للعمل مع الإعلان عن موعد العرض بالتحديد، كما انتهى صور صناع المسلسل من تصوير مشاهد كثيرة من المسلسل بمحافظة بورسعيد، والتي تدور فيها أغلب الأحداث.