عبير صبري داخل حمام سباحة.. والجمهور يغازلها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهرت الفنانة عبير صبري، داخل حمام سباحة بأحدث ظهور لها خلال استمتاعها بإجازة الصيف.

ونشرت عبير، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ما شاء الله".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "أحلى واحدة في الدنيا كلها" ، "قمر ما شاء الله" ، "الجميلة" ، "الحلوة بيرو" ، "الأجمل".

يذكر أن أخر أعمال عبير صبري، كان مسلسل "حدوتة منسية" وشاركها البطولة سوسن بدر، أحمد فهيم، أحمد حجازي، محمد علي رزق، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، عبير منير، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد محيي الدين.

اقرأ أيضا:

بعد جملة "لسه عايش"..رسائل هند صبري وزاهر وسوسن بدر لـ صلاح عبدالله