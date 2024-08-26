الأربعاء.. طرح فيلم OZI: VOICE OF THE FOREST في دور العرض المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

ينطلق فيلم الرسوم المتحركة العائلي OZI: VOICE OF THE FOREST بدور العرض المصرية في 28 أغسطس، بتوزيع فور ستار فيلمز، ويقدم قصة ملهمة عن قردة يتيمة من فصيلة أورانجوتان، تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لإنقاذ موطنها في الغابة.

تدور أحداث الفيلم حول أوزي، التي تفقد والديها بسبب تدمير الغابة، فتتبناها محمية طبيعية وتتعلم لغة الإشارة للتواصل، ومع الوقت، تصبح أوزي نجمة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتبدأ في جذب الأنظار إلى قضايا البيئة.

وعندما تكتشف أن والديها قد يكونان على قيد الحياة، تنطلق في مغامرة للبحث عنهما وتحذير العالم من التهديدات التي تواجه الغابات المطيرة

فيلم OZI: VOICE OF THE FOREST من إخراج تيم هاربر وكتابة رودريغو بلاس، ويشارك في بطولته صوتيًا مجموعة من النجوم، أبرزهم أماندلا ستينبرغ في دور أوزي، إلى جانب لورا ديرن، ودين-تشارلز تشابمان، وجيمون هونسو، وروبول تشارلز، ودونالد ساذرلاند

الفيلم يحمل رسالة قوية عن الأمل وحماية البيئة، بإنتاج مشترك بين ليوناردو دي كابريو ومايك ميداڤوي، ليُلهم الجيل الجديد بالوقوف والدفاع عن كوكبنا.