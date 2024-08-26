شمس: لن أكرر تجربة الزواج مرة ثانية ولم أتزوج اللاعب مدحت عبدالهادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

وجهت الفنانة شمس رسالة للمطربة شيرين عبدالوهاب، خلال أزمتها الأخيرة مع شركة روتانا وطليقها حسام حبيب.

وقالت شمس خلال مداخلة هاتفية في برنامج تفاصيل، عبر فضائية صدى البلد 2، تقديم الإعلامية نهال طايل: "شيرين صعبانة عليا جدا وبقولها ربنا يهديكي لنفسك، وبقول لحسام حبيب لو بتحب شيرين روح بوس إيديها ورجليها وحطها فوق دماغك".

وأشارت شمس إلى أنها تعلمت من أزمة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب، قائلة: "تعلمت من تجربتهم إني عمري ما أشتكي لحد غير ربنا وحده"، مؤكدة أنها لم تتزوج من اللاعب مدحت عبد الهادي بل كانت مجرد خطوبة وانتهت.

واختتمت الفنانة شمس حديثها قائلة: "أرفض تكرار تجربة الزواج مرة أخرى وعايشة عشان ابني، لأن مفيش مميزات للزواج اللي عاوز يتجوز مرة مش هيفكر يتجوز المرة التانية".