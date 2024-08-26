شيرين عبدالوهاب توجه رسالة خاصة لجمهورها.. ماذا قالت؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

وجهت المطربة شيرين عبدالوهاب رسالة إلى جمهورها، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وكتبت "شيرين" على حسابها بموقع "انستجرام": "لكل جمهوري الحبيب في مصر والعالم العربي، أملوا شير وريتويت لأغاني ألبومي الجديد خلينا نحتفل مع بعض وننبسط، منتظرة فيديوهاتكم الجميلة عشان هنحتفل.. أبدعوا بقى".

جدير بالذكر أن الخلاف بين "روتانا" وشيرين عبدالوهاب مازال قائما وانتقل إلى ساحات القضاء، وكان شيرين طرحت مؤخرًا عددا من الأغاني التي حققت نجاحا وتفاعلا كبيرا من الجمهور، بينها "اللي يقابل حبيبي"، "بتمنى أنساك"، وقامت الشركة بحذفها.

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