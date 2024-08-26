منع جاستن بيبر وكيم كارداشيان من شراء عربيات فيراري.. تعرف على السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

شهدت الساعات القليلة الماضية تداول أخبار عن منع المغني الكندي جاستن بيبر، والأمريكية كيم كارداشيان من شراء سيارات "فيراري" الإيطالية، وسط تساؤلات العديد من الجمهور والمتابعين حول السبب وراء منعهما من شراء إحدى أشهر العلامات التجارية الخاصة بالسيارات في العالم.

كشف موقع "Unilad" أن جاستن وكيم تم وضعهما على القائمة السوداء لشركة "فيراري" حتى أن المقربين منهم لن يستطيعون شراء أي من منتجات الشركة، وجاء السبب وراء المنع هو تعديل هؤلاء المشاهير هذه السيارات، حيث قام بيبر بشراء عربة فيراري "Ferrari 458" وقام بعمل العديد من التغييرات بها دون الرجوع وأخذ الإذن من الشركة وهو ما أزعجها، إلى جانب كيم كارداشيان التي تم إهداؤها سيارة فيراري عام 2011 بواسطة رجل أعمال ماليزي والذي أثبت بعدها عن تورطه في قضايا فساد.

وأكد مصدر رسمي باسم شركة "فيراري" أن المنع سيكون لأنواع معينة من سيارات الفيراري التي من الممكن تعديلها وسيكون هناك العديد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة لمنع فكرة تعديل السيارات إلا بموافقة رسمية من الشركة.

وكان الظهور الأخير لكيم كارداشيان وجاستن بيبر بمراسم حفل زفاف أنانت أمباني الذي أقيم طيلة الشهر الماضي في الهند وسط حضور ضخم لأبرز النجوم ورجال الأعمال والمشاهير من حول العالم.

احتفل جاستن بيبر مؤخرًا باستقبال مولوده الأول من زوجته هايلي بيبر وأطلق عليه اسم "جاك بلوز بيبر" وسط تهنئة الملايين من جمهوره ومتابعيه، وكشف جاستن بيبر عن حمل زوجته هايلي مطلع شهر مايو الماضي، واحتفل بجلسة تصوير رومانسية نشرها عبر حسابه على "انستجرام"، وحرص على التقاط عدد من الصور التذكارية لزوجته، كما ظهر وهو يقبلها قبلة رومانسية.

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