بالصور.. أحدث ظهور لـ محمد رمضان في الساحل بصحبة أصدقائه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

نشر الفنان محمد رمضان صورًا تجمعه بعدد من أصدقائه في هاسيندا الساحل الشمالي، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام".

وظهر "رمضان" في الصور بصحبة أصدقائه، أثناء قضاء إجازة الصيف بالساحل الشمالي.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان الدرامية كانت مسلسل "جعفر العمدة" والذي عرض عام 2023، وحقق نجاحا كبيرا.

وشارك في بطولة العمل: هالة صدقي، زينة، مي كساب، إيمان العاصي، منة فضالي، أحمد داش، أحمد فهيم، عصام السقا، منذر رياحنة، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

كما يشارك محمد رمضان حاليًا ببطولة فيلم "أسد" ويمثل التعاون الأول بينه وبين السيناريست والمخرج محمد دياب، وسط مشاركة نخبة من نجوم السينما المصرية، وهم الفنان خالد الصاوي، الفنان شريف سلامة ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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