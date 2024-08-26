محامي محمد فؤاد: لا نية للتصالح مع طبيب مستشفى عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف ياسر الهضيبي، محامي الفنان محمد فؤاد، آخر مستجدات قضية محمد فؤاد وطبيب مستشفى عين شمس التخصصي، مؤكدًا أنه لا نية للتصالح مع الطبيب.

وقال "الهضيبي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين، إن المتهم الرئيسي في هذه الواقعة ليس الفنان محمد فؤاد ولا الطاقم الطبي بمستشفى عين شمس، ولكن المتهم هو السيستم المنظم لاستقبال حالات الطوارئ في مستشفيات مصر.

وأكد أن محمد فؤاد ليس متهما اتهامًا خطيرًا، فالنيابة وجهت له اتهام بإهانة موظف عام بالقول أثناء العمل، والنيابة تأكدت أنه لا يوجد اعتداء نهائيًا على الطاقم الطبي وتم إخلاء سبيله من سرايا النيابة بضمان مالي قدره 10 آلاف جنيه.

وأضاف: "محمد فؤاد اتظلم في هذه الواقعة لأن السوشيال ميديا بتحرك الأمور وتم اتهام فؤاد بالتعدي على الطبيب هذا لم يحدث نهائيًا، بينما الطبيب متهم 3 اتهامات واضحة، وهم الإهمال الطبي وعدم تقديم الخدمة لشقيق الفنان محمد فؤاد، إضافة إلى اختطاف هاتف محمد فؤاد عنوة وبقوة داخل المستشفى، وأخيرًا ركل الفنان بالقدم أثناء الحديث".

وكان شقيق الفنان محمد فؤاد، نقل إلى مستشفى عين شمس التخصصي، إثر معاناته من جلطة نافذة بالقلب،وانسداد كامل بالشريان التاجي الأيسر.

الفنان محمد فؤاد، تصدر قوائم موقع البحث جوجل، ومواقع التواصل، عقب انتشار مقاطع فيديو، من المشاجرة التي نشبت بينه وبين أحد الأطباء في مستشفى عين شمس.

الفنان مصطفى كامل "نقيب المهن الموسيقية" من جهته، أكد في بيان صحفي، الوقوف بجانب عضو النقابة الفنان محمد فؤاد وتكليف إدارة الشئون القانونية بمتابعة الأمر قانونياً والبحث والتحري عن السبب والدافع لهذه الواقعة منذ البداية.

اقرأ أيضا..

شيرين عبدالوهاب توجه رسالة خاصة لجمهورها.. ماذا قالت؟

عبير صبري داخل حمام سباحة.. والجمهور يغازلها (صور)