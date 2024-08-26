شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام فى حياة ويجز قبل حفله فى ختام مهرجان العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد نجم الراب ويجز، من النجوم التى لها شعبية كبيرة عند الجمهور وخصوصًا الشباب، وذلك منذ بدايته وانطلاقته الفنية، وبأغنية يحقق أرقامًا قياسية، وقد وضعته مجلة فوربس الشرق الأوسط ضمن قائمتها لمشاهير نجوم الموسيقى العرب 2021، كما ضمته مجلة جي كيو الأمريكية ضمن قائمتها لأكثر 21 موسيقي شاب إثارة على كوكب الأرض في 2021 ممثلاً عن منطقة الشرق الأوسط

وحقق النجومية في مصر والوطن العربي عقب إطلاقه لأغنية دورك جي في 11 مارس 2020، وحققت الأغنية نجاخا ضخمًا في وقت قصير للغاية، حيث تجاوز عدد المشاهدات على يوتيوب 24 مليون مشاهدة خلال شهرين فقط.

وحققت بعض من أغانيه أرقام ضخمة حتى وقتنا هذا، وحققت البخت 274 مليون ودورك جاى 125 مليون، كيفى كده 53 مليون، وأميرة 22 مليون.

يختتم مهرجان العلمين الجديدة فعالياته يوم 30 أغسطس الجاري، بحفل لنجم الراب ويجز وطرحت شركة تذكرتى أسعار تذاكر الحفل من خلال منصتها الإلكترونية لأربع فئات متاحة الجميع.

ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.